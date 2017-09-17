Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской Области Михаил Саакашвили решил пока "не спасать" Киев.

Политик заявил, что прибудет в столицу Украины только 17 октября – на месяц позже, чем планировал. На своей страничке в социальной сети Facebook Саакашвили заявил, что он принял решение присоединиться к инициативе гражданских активистов и прибыть в Киев с тремя требованиями.

Уточняется, что экс-губернатор Одесской области и его сторонники намерены добиваться создания антикоррупционных судов, принятия нового избирательного закона, а также отмены депутатской неприкосновенности.