Митингующие после пожара в детском лагере разбили палатки у горсовета в Одессе

У здания горсовета в Одессе митингующие после пожара в детском лагере "Виктория" установили палатки.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали убрать конструкции, после чего началась драка. Согласно последней информации РИА "Новости", родители детей, отдыхавших в сгоревшем лагере хотели, чтобы с ними поговорили мэр Одессы Геннадий Труханов, а также его заместитель Зинаида Цвиринько. К людям, однако, никто не вышел, вследствие чего они несколько раз попытались взять здание мэрии штурмом. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Напомним, накануне в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" вспыхнул пожар на площади около 450 квадратных метров. В результате случившегося погибли трое детей. Как уточняют СМИ, в лагере не было воды для тушения пламени