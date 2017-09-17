Коалиция США обвинила ВКС России в бомбардировке сирийской оппозиции

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство", запрещенной в РФ, обвинила ВКС РФ в бомбардировке позиций "Сирийских демократических сил".

В заявлении коалиции говорится, что в субботу, около 12.30 ночи по Гринвичу российские военные нанесли удар неподалеку от Дейр-эз-Зора. Как уточняет РИА "Новости", в результате случившегося были ранены бойцы, являющиеся партнерами международной коалиции по борьбе с боевиками ИГ.

Ранее курдский источнил сообщил, что шесть военнослужащих арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" были ранены во время авиаудара правительственных ВВС Сирии.





