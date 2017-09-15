Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что украинская сторона хочет мира и назвал себя президентом мира, попросив при этом у США оружие.

«Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира», — приводит «Интерфакс» высказывание Порошенко.

При этом он выразил надежду, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.

Президент также рассказал, что сейчас Украина, ставшая "границей объединенной Европы", реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО, поскольку "с Москвой всегда надо быть готовым к худшему".



