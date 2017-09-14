Россия, как и любая другая страна, не может помогать ливийской армии из-за действующего оружейного эмбарго. Но когда оно будет снято, ливийская армия надеется возобновить старые контакты по этой линии.

Ливийская армия хочет восстановить контракты на поставку российского вооружения, заключенные еще во время правления Муаммара Каддафи. Но об этом она будет просить Москву только после отмены эмбарго, сообщает «Газета.Ru».

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что обсудил с главой российского МИДа Сергеем Лавровым возможность оказания Россией военной помощи Ливии. О чем конкретно шла речь, не уточняется.