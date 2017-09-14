Петру Порошенко и Владимиру Гройсману подарили мешочки с углем, добытым в Соединенных Штатах.

Подарки президенту и премьер-министру Украины вручил Эрни Трешер, руководитель американской компании Xcoal. Видеозапись, на которой запечатлен данный момент, опубликовала в своем YouTube-аккаунте администрация Петра Порошенко.

Накануне «Аргументы недели» писали о том, что в одесский порт прибыла из США первая партия энергетического угля, который в настоящее время является на Украине дефицитным. Судно Ocean Ambitious доставило в страну 62 тысячи тонн сырья. Планируется, что его разгрузка займет трое суток.