Кортеж Саакашвили ездит на Украине по своим правилам

Возле украинского города Черновцы полицейские остановили кортеж экс-президента Одесской области без гражданства Михаила Саакашвили за нарушение правил дорожного движения.



Джип политика в сопровождении двух автомобилей сопровождения выехал из загородного комплекса, в котором ночевал Саакашвили, и направился в сторону Черновцов. Кортеж двигался по своим правилам: с превышением скорости, разогнавшись свыше 150 км/ч, пересекал сплошные полосы и совершал обгон в неположенном месте, за что был остановлен полицейским патрулем. Штраф политику выписывать не стали. Но даже после такого «обходительного» обращения стражей порядка, манера езды спутников Саакашвили не изменилась. Автомобили нарушили ПДД еще несколько раз, сообщает ТСН.



