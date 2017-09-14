Украина планирует углубить Азовское море

Украину не устраивает глубина Азовского моря, причем не устраивает настолько, что углубление моря решено произвести срочно. Решение об углублении Азовского моря 14 сентября приняло украинское правительство.

Кабинет министров Украины 14 сентября принял решение о проведении срочных работ по углублению акватории Азовского моря, передает RT. Для проведения работ будет направлен плавучий земснаряд «Меотида», который находится сейчас в Черном море. Вместе с земснарядом из Черного моря переправят и ледокол «Капитан Белоусов». Для чего нужны углубительные работы и в каком качестве в Азовском море понадобился ледокол, не сообщается.