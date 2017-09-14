Американскую стюардессу уволили за фотоблог о неадекватных пассажирах

Пассажиры самолетов не всегда бывают адекватными, американская стюардесса Шон Кэтлин знает это не понаслышке. Девушка вела фотоблог о неадекватных пассажирах, за что ее и уволили в 2013 году.

Американскую стюардессу уволили за ее фотоблог о выходках пассажиров. Но к моменту увольнения блог девушки стал настолько популярен, что пользователи сами стали присылать бывшей стюардессе фотографии неадекватных выходок авиапассажиров и блогерша продолжает свой фотодневник, сообщает «Ридус».

На страничку экс-стюардессы «Пристыдить пассажира» к данному моменту подписано 535 тысяч человек. На снимках пассажиры расхаживают голышом, занимаются йогой и мастурбацией и даже сексом…