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Американскую стюардессу уволили за фотоблог о неадекватных пассажирах

14 сентября 2017, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Американскую стюардессу уволили за фотоблог о неадекватных пассажирах
globallookpress.com

Пассажиры самолетов не всегда бывают адекватными, американская стюардесса Шон Кэтлин знает это не понаслышке. Девушка вела фотоблог о неадекватных пассажирах, за что ее и уволили в 2013 году.

Американскую стюардессу уволили за ее фотоблог о выходках пассажиров. Но к моменту увольнения блог девушки стал настолько популярен, что пользователи сами стали присылать бывшей стюардессе фотографии неадекватных выходок авиапассажиров и блогерша продолжает свой фотодневник, сообщает «Ридус».

На страничку экс-стюардессы «Пристыдить пассажира» к данному моменту подписано 535 тысяч человек. На снимках пассажиры расхаживают голышом, занимаются йогой и мастурбацией и даже сексом…

 

 

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Росгвардия предлагает ограничить получение лицензий на оружие

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Житель Польши ночью угнал поезд

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Под Санкт-Петербургом пенсионер выстрелил в своего сына

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Саакашвили намерен вернуться в Киев, чтобы спасти его

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен срочно вернуться в Киев. По мнению политика, столицу Украины необходимо как можно скорее спасать.

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Суд признал законным взыскание 2 млн рублей с Навального и Офицерова

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Автомобиль повис на бетонном мосту после аварии в Челябинске

Автомобиль повис на бетонном мосту после аварии в Челябинске

В минувшую среду, 13 сентября, в Челябинске произошла необычная авария. Автомобиль марки Toyota по неустановленной причине застрял на бетонном мосту неподалеку от лакокрасочного завода и повис.

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На крупной взятке попался начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району (фамилия полицейского не разглашается). Страж порядка получил мзду в 17,5 миллионов рублей.

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