Путешественники выбрали лучший город планеты

Любители путешествий выбрали лучший город планеты.

На первой строчке рейтинга оказался мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде, исторический центр которого включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На втором месте списка - Чарлстон в американском штате Южная Каролина, где находится форт Самтер - именно с битвы за него началась война между Севером и Югом.

Как сообщает Travel+Leisure, населенный пункт Чиангмай в Таиланде занимает третье место - там расположены около 300 буддийских храмов. На четвертой и пятой позиции - японский Киото и итальянская Флоренция.