Украина и ЕС провели саммит в Киеве, но без итогового заявления

В Киеве состоялся девятнадцатый саммит Украина — ЕС. Участники саммита Украины и Европейского союза работали два дня, но итог не подвели. Итогового заявления или совместной декларации по результатам саммита не будет.

"Европейская правда" пишет, что Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации. В этом фрагменте говорилось о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Но представители ЕС отказались от включения этой строчки.

О том, что итогового заявления не будет, стало известно после встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко на открытии пленарного заседания саммита Украина — Евросоюзе высказался о своей мечте провести саммиты ЕС в неподконтрольном Киеву Донецке и в Крыму, в Ялте.