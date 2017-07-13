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Порошенко мечтает устроить саммиты ЕС в Донецке и в Крыму

13 июля 2017, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко мечтает устроить саммиты ЕС в Донецке и в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко на открытии пленарного заседания саммита Украина — Евросоюзе высказался о своей мечте провести саммиты ЕС в неподконтрольном Киеву Донецке и в Крыму, в Ялте.

Порошенко высказал свое предположение: "Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина — ЕС в Донецке и в Ялте". Как отметил украинский президент, для противостояния действиям России необходимо единство внутри Европейского союза в вопросе поддержки Украины. Как пример такого единства он привел продление до 2018 года антироссийских санкций. Он подчеркнул, что отменять санкции против России раньше выполнения минских соглашений нельзя.

19-й саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации. Встречу с Порошенко провели глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Заявление саммита сорвано из-за фразы о "европейских стремлениях", - пишет "Европейская правда". Это случится уже во второй раз в истории отношений Украины и ЕС.

По данным издания, "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли". Ранее итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в" кризисных "2004 и 2011 годах". Но в этом году все иначе. По настоянию стран-членов, ЕС поставил под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с союзом.

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Скончался кинорежиссёр Александр Майоров

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Порошенко мечтает устроить саммиты ЕС в Донецке и в Крыму

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Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

До субботы, 15 июля, будет закрыта главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня. Данная мера принята в связи с первым рабочим визитом в столицу Франции президента США Дональда Трампа.

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Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой, которая скончалась минувшей ночью в Москве, пройдут в понедельник, 17 июля, сообщил супруг певицы Марк Фельдман, с которым она прожила 37 лет.

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Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

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В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

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В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, на непродолжительное время остался без присмотра. Однако этого времени хватило, чтобы произошла трагедия. Ребенку было четыре года.

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В Хабаровском крае женщины легли под танки

Более 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, закончили с начала 2017 года курсы интенсивной подготовки в учебных центрах.

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Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

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