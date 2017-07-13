Порошенко мечтает устроить саммиты ЕС в Донецке и в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко на открытии пленарного заседания саммита Украина — Евросоюзе высказался о своей мечте провести саммиты ЕС в неподконтрольном Киеву Донецке и в Крыму, в Ялте.

Порошенко высказал свое предположение: "Я надеюсь, что когда-то мы проведем следующие саммиты Украина — ЕС в Донецке и в Ялте". Как отметил украинский президент, для противостояния действиям России необходимо единство внутри Европейского союза в вопросе поддержки Украины. Как пример такого единства он привел продление до 2018 года антироссийских санкций. Он подчеркнул, что отменять санкции против России раньше выполнения минских соглашений нельзя.

19-й саммит Украина-ЕС завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации. Встречу с Порошенко провели глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Заявление саммита сорвано из-за фразы о "европейских стремлениях", - пишет "Европейская правда". Это случится уже во второй раз в истории отношений Украины и ЕС.

По данным издания, "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях: мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли". Ранее итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в" кризисных "2004 и 2011 годах". Но в этом году все иначе. По настоянию стран-членов, ЕС поставил под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с союзом.