Ким Чен Ын по-царски одарил создателей ракеты, подарив им сборники своих цитат
13 июля 2017, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава КНДР Ким Чен Ын по-царски одарил создателей баллистической ракеты "Хвасон-14".
Торжественная церемония награждения ученых и технологов состоялась в пхеньянском Дворце съездов "Мансудэ". Ким Чен Ын отметил, что успешный запуск МБР в корне изменил мировую политическую структуру и стратегическую позицию Северной Кореи, передает ТАСС.
Отметим, что за успешный запуск ракеты лидер КНДР подарил создателям снаряда сборники своих цитат.
В момент пуска Ким Чен Ын лично присутствовал на полигоне и видел, как МБР пролетела 933 километра, набрав максимальную высоту 2802 километра.