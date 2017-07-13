Ким Чен Ын по-царски одарил создателей ракеты, подарив им сборники своих цитат

Глава КНДР Ким Чен Ын по-царски одарил создателей баллистической ракеты "Хвасон-14".

Торжественная церемония награждения ученых и технологов состоялась в пхеньянском Дворце съездов "Мансудэ". Ким Чен Ын отметил, что успешный запуск МБР в корне изменил мировую политическую структуру и стратегическую позицию Северной Кореи, передает ТАСС.

Отметим, что за успешный запуск ракеты лидер КНДР подарил создателям снаряда сборники своих цитат.

В момент пуска Ким Чен Ын лично присутствовал на полигоне и видел, как МБР пролетела 933 километра, набрав максимальную высоту 2802 километра.