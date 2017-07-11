Террористы ИГ* заявили, что их главарь мертв
11 июля 2017, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Террористы группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.
Якобы лидер организации погиб в ходе авиаудара, который нанесли ВКС России 28 мая неподалеку от Ракки. Данную информацию сегодня предоставляет Sputnik, ссылаясь на телеканал Al Sumaria, который в свою очередь дает ссылку на местные средства массовой информации.
В общей сложности во время этого удара были уничтожены 330 террористов. В конце июня телевидение Ирана распространило фотографии, которые могли являться подтверждением гибели аль-Багдади.