Террористы ИГ* заявили, что их главарь мертв

Террористы группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Якобы лидер организации погиб в ходе авиаудара, который нанесли ВКС России 28 мая неподалеку от Ракки. Данную информацию сегодня предоставляет Sputnik, ссылаясь на телеканал Al Sumaria, который в свою очередь дает ссылку на местные средства массовой информации.

В общей сложности во время этого удара были уничтожены 330 террористов. В конце июня телевидение Ирана распространило фотографии, которые могли являться подтверждением гибели аль-Багдади.