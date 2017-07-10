Сегодня стало известно, что в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" была включена телеведущая и певица Ольга Бузова.

Это случилось из-за того, что знаменитость недавно побывала на гастролях в Крыму. На сайте "Миротворец" указано, что Ольга Бузова попала в список также за то, что сознательно нарушила государственную границу Украины, передает в понедельник РИА "Новости".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в базу данных "Миротворца" по тем же причинам включили актеров Анастасию Заворотнюк и Дмитрия Дюжева.