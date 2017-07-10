Британский парламент экстренно эвакуировали
10 июля 2017, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
10 июля 2017, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
//Общество
Конкурс на факультет журналистики МГУ стал самым большим за четверть века
ЦБ передал материалы дела в отношении банка "Югра" в правоохранительные органы
Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Тегеран, скончался после посадки
//В мире
//Общество
//Политика
//Наука
С фестиваля "Нашествие" было эвакуировано 8 тыс. застрявших автомобилей
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