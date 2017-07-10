Британский парламент экстренно эвакуировали

В понедельник, 10 июля, парламент Великобритании был экстренно эвакуирован из-за чрезвычайного происшествия.

Сотрудников оперативно вывели из здания после того, как сработала пожарная сигнализация. Как сообщает сегодня информационное агентство Reuters , ссылаясь на сообщения пользователей социальных сетей, тревога, вероятнее всего, была ложной.

Буквально через десять минут после начала эвакуации работникам парламента позволили вернуться на свои места. Точная причина случившегося пока не уточняется.