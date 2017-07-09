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В Великобритании мужчина впервые родил ребёнка

9 июля 2017, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании мужчина впервые родил ребёнка
Фото: pixabay.com

Первый мужчина, родивший ребёнка в Великобритании, пообещал, что его дочка будет "папиной" (daddy’s girl), несмотря на то, что в свидетельстве о рождении значится женское имя матери.

21-летний Хейден Кросс (Hayden Cross) пообещал воспитывать дочь без матери, отметив, что он - "все, что ей нужно". Как пишет The Sun, Кросс, родившийся девушкой по имени Пейдж, юридически прожил последние три с половиной года в качестве мужчины. При этом он постепенно занимается сменой пола. В частности, известно, что Кросс принимал специальные препараты, чтобы прекратить работу молочных желез, считая кормление грудью неестественным.

Что касается девочки, то она родилась в июне. Врачи применили кесарево сечение. Вес ребёнка при рождении составил около трёх килограммов.

Интересно, что ради своего ребенка Кросс прекратил принимать мужской гормон тестостерон и стал отращивать волосы: так, по его мнению, девочке будет комфортнее воспринимать его (ее).

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Более сотни новых парков появится в Москве ко Дню города

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