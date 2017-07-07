Путин опоздал на встречу с Абэ из-за длительных переговоров с Трампом

Президент РФ Владимир Путин сообщил о длительной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Планировалось, что Путин и Трамп будут беседовать примерно один час и 15 минут, и после российский лидер встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Однако встреча президента России с американским коллегой растянулась более чем на два часа.

Путин рассказал, что за это время он обсудил с Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - рассказал Путин японскому премьеру. Владимир Путин принес извинения Абэ за опоздание.

Путин поприветствовал японского премьера, обращаясь к нему на "ты", - передает "Интерфакс". По словам российского лидера, в ближайшее время во Владивостоке состоится еще одна их встреча.