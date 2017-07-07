Россия и США намерены объявить о перемирии в Сирии

Россия и США намерены объявить о перемирии на юго-западе Сирии между сторонами конфликта. Тему прекращения огня обсуждали на встрече в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

По данным западных информагентств, соглашение о перемирии вступит в силу начиная с воскресенья, 9 июля. Прекращение огня между проправительственными силами и боевиками сирийской оппозиции должно начаться в полдень воскресенья, - сообщает РИА Новости.

В Германии на саммите состоялась первая встреча нового президента США с российским лидером. Встреча лидеров двух стран длилась более двух часов.