Сегодня утром Северная Корея совершила очередной запуск баллистической ракеты. Она ее представляла угрозы для Северной Америки. Президент США устал угрожать руководству КНДР и решил надавить на Китай.



Трамп призвал Китай принять меры в отношении Пхеньяна и «покончить с этим абсурдом». «КНДР только что опять запустила ракету. Неужели этому парню больше нечего делать? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут и дальше мириться с этим», — написал президент США в своем Twitter.



Американский лидер подталкивает Китай сделать «существенный шаг по Северной Корее и навсегда покончить с этим абсурдом».



В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен просить президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина занять «более конструктивную» позицию по Северной Корее. Этот вопрос он планирует обсудить со своими иностранными коллегами на «полях» саммита G20, который состоится в Гамбурге на этой неделе.



Накануне правительственная газета КНДР «Нодон синмун» хвасталась, что Пхеньян способен в любое время нанести ракетный удар «по любой точке мира.



