В Сирии ликвидирован косовский исламский террорист Лавдрим Мухаджери, известный на Ближнем Востоке под именем Абу Абдуллах аль-Косово. Его также называют «мясником», так как он лично обезглавливал «неверных».

Террорист был уничтожен в ходе совместной операции российских ВКС и сирийской команды Tiger в провинции Идлиб.

Мухаджери находился в Сирии последние два месяца, предыдущие четыре месяца он провел в Албании и Косово, где занимался вербовкой сторонников ИГ (террористическая организация запрещена в России). Выследить «мясника» удалось на основании данных, предоставленных российскими и сербскими спецслужбами, отмечает regnum.ru. И все же ему удалось сбежать в Сирию, где в итоге и был уничтожен. До этого в СМИ неоднократно появлялись новости о его ликвидации.



