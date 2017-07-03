Госпереворот? К зданию Верховной рады Украины подогнали бронетехнику

Несколько броневиков и бронетранспортеров въехало 3 июля во двор украинского парламента. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» депутат Верховной рады Украины Андрей Ницой.

Андрей Ницой является еще и директором Центра стратегических разработок, поэтому в военной технике разбирается, сообщает РИА Новости.

Депутат не знает, с какой целью бронетехника присутствует у здания Парламента страны, но у него есть несколько объяснений этому. Во-первых, считает депутат, бронемашины подогнали, чтобы похвалиться образцами украинской «оборонки». Но бронетехнику могут использовать и в качестве давления на тех, кто продвигает в раде «русификаторские законы». Депутат не исключает, что и сама администрация Петра Порошенко может подготовить какой-нибудь «сюрприз».