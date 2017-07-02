Захарова: СМИ начали масштабную пропагандистскую кампанию против Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что иностранные СМИ начали информационно-пропагандистскую кампанию о якобы применении сирийскими властями химического оружия и теперь появится "много фальшивок".

"Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан", - написала дипломат в соцсети Facebook.

"Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения - и такими низкопробными как этот и голливудского уровня", - подписала опубликованное видео Захарова . Дипломат подчеркнула: "Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная".

В минувший понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что власти США усматривает признаки потенциальной подготовки сирийских властей к новому применению в стране химиоружия. Правительство Башара Асада опровергло эти утверждения. В четверг, 29 инюня, Мария Захарова заявила, что информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в Сирию.