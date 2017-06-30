//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//В мире 13+

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

30 июня 2017, 23:32 [ «Аргументы Недели» ]

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта
globallookpress.com
Ранее «Аргументы недели» сообщали, что контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заключила «хлебное перемирие» в зоне противостояния на время уборки урожая, но ВСУ готовят провокацию.
 
В оперативном штабе ДНР считают, что украинские силовики готовят очередную вооруженную провокацию., сообщает РИА Новости.
В район поселка Пески под Донецком украинская сторона перебрасывает танки. Передислокацию тяжелой техники зафиксировала разведка ДНР, которая обнаружила колонну танков, которая двигалась из района Тоненького в направлении поселка Песок. Такое передвижение чревато крупными провокациями, считают в ДНР. Вдобавок, перемещение танков в зону соприкосновения является грубым нарушением Украиной минских соглашений. 
 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Криминал

В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам

В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам

Перестрелка в больнице Нью-Йорка (США) началась приблизительно в 14.50 по местному времени (21.50 мск). Мужчина открыл огонь по людям и успел ранить троих, прежде чем был ликвидирован прибывшей полицией.

//В мире

Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть ненормальность отношений России и США

Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть ненормальность отношений России и США

По мнению министра иностранных дел России Лаврова, у президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях.

//Политика

Россия продлила контрсанкции против Запада

Россия продлила контрсанкции против Запада

Ранее сообщалось, что американские сенаторы приняли доработанный законопроект о санкциях против Москвы. Некоторое время назад документ был заблокирован в Конгрессе из-за «технического нюанса».
sungrado

//Политика

Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным

Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным

Специально встречу лидеров России и США не планировали, но они непременно встретятся ан саммите «большой двадцатки», что вскоре состоится в Гамбурге. К этой встрече советники и подготовили Трампа.

//В мире

Максакова пообещала «с радостью» выступить в зоне АТО

Максакова пообещала «с радостью» выступить в зоне АТО

В ходе разговора с пранкерами певица заявила, что «с радостью» выступит перед украинскими военнослужащими в зоне антитеррористической операции в Донбассе (так в Киеве называют силовые действия в этом регионе).

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) составила рейтинг стран с крупнейшим теневым бизнесом. В рейтинге всего 28 стран, и Россия вошла в пятерку «самых темных» экономик.

//Общество

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане. Директор по корпоративным коммуникациям компании Антон Буланов предупредил, что из-за хакерской атаки прием биоматериалов приостановлен.

//Новости ADWILE

//Общество

Ученые МГУ придумали способ хранения ядерных отходов

Ученые МГУ придумали способ хранения ядерных отходов

На кафедре химии в МГУ имени М.В. Ломоносова разработали способ долговременного хранения радиоактивных отходов. Об этом работники кафедры химфака рассказали в статье, которую опубликовал научный журнал.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына

Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото своих мужа Максима Виторгана и сына Платона и подписала снимок: "Мои мальчики:)))!!!". Ребенку Собчак и Виторгана в июне исполнилось шесть месяцев.
sungrado

//Новости партнеров

//В мире

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заключила «хлебное перемирие» в зоне противостояния на время уборки урожая, но ВСУ готовят провокацию.

//Криминал

В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу

В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу

Российский турист подвергся нападению в одном из отелей на Кипре. Неизвестный мужчина избил 47-летнего путешественника из России. У пострадавшего туриста врачи диагностировали перелом бедра и оказали ему помощь.

//Криминал

Участница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве арестована

Участница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве арестована

Автоледи, которая 26 июня устроила смертельное ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, задержана 30 июня. Установлено, что именно эта дама находилась за рулем «Мерседеса», который сбил мотоциклиста.

//Культура

В Карловых Варах открылся Международный кинофестиваль

В Карловых Варах открылся Международный кинофестиваль

Кинофестиваль в Карловых Варах – один из старейших в Европе, он ровесник Каннскому фестивалю: оба впервые открылись в 1946 году. Это уже 52-й по счету Международный кинофестиваль в Чешской Республике.

//Происшествия

Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны

Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны

Прогулка по лесу для жителя Архангельской области 30 июня закончилась спецоперацией региональных сил МЧС. Мужчина в лесу наткнулся на снаряды времен Первой мировой войны, причем снаряды для химатаки.

//Общество

Актер Михаил Боярский дал совет российской футбольной сборной

Актер Михаил Боярский дал совет российской футбольной сборной

Популярнейший российский артист, ценитель футбола и заядлый болельщик «ФК «Зенит» Михаил Боярский дал совет футболистам российской сборной в преддверии Чемпионата мира, который примет Россия в следующем году.

//Происшествия

В МЧС подсчитали ущерб от московского урагана

В МЧС подсчитали ущерб от московского урагана

Ранее «Аргументы недели» сообщали о двоих погибших при урагане в Москве. Пока неизвестно, сколько человек пострадало, так как стихия еще не успокоилась. В столичном МЧС сообщают о разрушениях от урагана.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова проиграла суд отцу дочки

Дана Борисова проиграла суд отцу дочки

Телеведущая Дана Борисова, находящаяся на лечении в Тайланде, переживает из-за своей дочери."Друзья! У меня была очень тяжелая ночь, я кричала "Полина" на весь дом, плакала...", - призналась Дана.

//Происшествия

Под Тулой ураган сорвал крыши с домов (ФОТО)

Под Тулой ураган сорвал крыши с домов (ФОТО)

Сильнейший ураган пронесся 30 июня по городу Ефремов Тульской области. Ветер сорвал крыши с домов, вырвал с корнем несколько деревьев, перевернул остановочные павильоны. Известно о троих пострадавших.

//Общество

В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине

В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине

Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании на Украине двоих пограничников ФСБ России по Крыму. Сотрудники погранслужбы сбились с маршрута и вышли на сопредельную территорию, нарушив границу.

//Общество

Минтруда РФ сообщило о росте реальной зарплаты

Минтруда РФ сообщило о росте реальной зарплаты

В Министерстве труда России зафиксировали рост реальной зарплаты у россиян. По словам главы ведомства Максима Топилина за пять месяцев текущего года в России реальная зарплата выросла на 2,9%.

//Общество

Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков избран в совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Акционеры ОАК 29 июня выбирали новый состав совета директоров на годовом собрании.

//В мире

Британские блогеры устроили трансляцию из гроба

Британские блогеры устроили трансляцию из гроба

Интернет проник во все сферы нашей жизни, но блогеры продолжают искать новые поводы для широкого общения, хотя удивить современную интернет-аудиторию крайне сложно. Британские блогеры решили себя «похоронить».

//Политика

Трамп: У США по отношению к Северной Корее кончилось терпение

Трамп: У США по отношению к Северной Корее кончилось терпение

Американский президент Дональд Трамп – большой мастер делать резкие заявления, и часто за этими заявлениями ничего не стоит. 30 июня Трамп на брифинге признался, что терпение в отношении КНДР закончилось.

//Спорт

Диего Марадона: я готов возглавить сборную России

Диего Марадона: я готов возглавить сборную России

Живая легенда футбола, знаменитый Диего Марадона заявил 30 июня, что готов стать главным тренером сборной России по футболу. Легендарный аргентинский футболист сегодня прибыл в Москву с большими планами.

//Происшествия

Под Барнаулом мальчик остался без рук, спасая котенка

Под Барнаулом мальчик остался без рук, спасая котенка

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит с 30 июня доследственную проверку факта травмирования 16-летнего подростка электротоком. Сам инцидент произошел 9 июня в Барнауле. Мальчик хотел спасти котенка.

//Политика

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт Кремля. В основном стороны обсуждали сирийский кризис.

//Криминал

В Калининграде пойман сотрудник УФСИН, который носил заключенным дрожжи

В Калининграде пойман сотрудник УФСИН, который носил заключенным дрожжи

Бывший сотрудник Управления исполнения наказаний (УФСИН) в Калининграде предстанет перед судом как взяточник. На чистую воду сотрудника колонии вывели оперативники отдела собственной безопасности.

//В мире

Итальянский сенатор: продление антироссийских санкций - это идиотизм

Итальянский сенатор: продление антироссийских санкций - это идиотизм

Крайне резкими выражениями встретил решение Евросоюза продлить санкции в отношении России бывший вице-спикер итальянского сената Маурицио Гаспарри. И причина здесь – не в традиционной эмоциональности итальянцев.

//Наука

Ученые раскрыли причину участившихся ливней на планете

Ученые раскрыли причину участившихся ливней на планете

Обильные ливни обрушились не только на центр России, они свирепствуют повсюду. Исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений после обработки данных нашли причину этой природной аномалии.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие 5 дней

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие 5 дней

Главный повод для оптимизма, о котором сообщают специалисты Гидрометцентра РФ, это то, что грозовой фронт от Москвы ушел на юго-запад. Но «ушла» в отношении грозы не значит, что дожди и грозы прекратятся.

//Общество

Песнь воображаемому туристу

Песнь воображаемому туристу

Представители Крымской государственной филармонии обсудили наступивший на полуострове музыкальный курортный сезон. Речь шла о фестивалях, необычных проектах и гастролях артистов

//Спорт

Российский хоккеист Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом НХЛ за $30 млн

Российский хоккеист Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом НХЛ за $30 млн

Сегодня стало известно, что российский хоккеист и бывший защитник российской сборной Дмитрий Орлов подписал новый контракт с американским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals.

//Общество

Мутко объявил тему об оскорбительных словах Лебедева в адрес Жиркова закрытой

Мутко объявил тему об оскорбительных словах Лебедева в адрес Жиркова закрытой

Скандал между депутатом Госдумы РФ Игорем Лебедевым и защитником сборной России футболистом Юрием Жирковым исчерпан и к нему никто больше возвращаться не будет. РФС не станет рассматривать этот вопрос.

//Криминал

В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам

В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам

Перестрелка в больнице Нью-Йорка (США) началась приблизительно в 14.50 по местному времени (21.50 мск). Мужчина открыл огонь по людям и успел ранить троих, прежде чем был ликвидирован прибывшей полицией.

//В мире

Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть ненормальность отношений России и США

Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть ненормальность отношений России и США

По мнению министра иностранных дел России Лаврова, у президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях.

//Политика

Россия продлила контрсанкции против Запада

Россия продлила контрсанкции против Запада

Ранее сообщалось, что американские сенаторы приняли доработанный законопроект о санкциях против Москвы. Некоторое время назад документ был заблокирован в Конгрессе из-за «технического нюанса».

//Политика

Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным

Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным

Специально встречу лидеров России и США не планировали, но они непременно встретятся ан саммите «большой двадцатки», что вскоре состоится в Гамбурге. К этой встрече советники и подготовили Трампа.

//В мире

Максакова пообещала «с радостью» выступить в зоне АТО

Максакова пообещала «с радостью» выступить в зоне АТО

В ходе разговора с пранкерами певица заявила, что «с радостью» выступит перед украинскими военнослужащими в зоне антитеррористической операции в Донбассе (так в Киеве называют силовые действия в этом регионе).

//Экономика

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) составила рейтинг стран с крупнейшим теневым бизнесом. В рейтинге всего 28 стран, и Россия вошла в пятерку «самых темных» экономик.

//Общество

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане

Хакеры атаковали клиники "Инвитро" в России, Беларуси и Казахстане. Директор по корпоративным коммуникациям компании Антон Буланов предупредил, что из-за хакерской атаки прием биоматериалов приостановлен.

//Общество

Ученые МГУ придумали способ хранения ядерных отходов

Ученые МГУ придумали способ хранения ядерных отходов

На кафедре химии в МГУ имени М.В. Ломоносова разработали способ долговременного хранения радиоактивных отходов. Об этом работники кафедры химфака рассказали в статье, которую опубликовал научный журнал.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына

Ксения Собчак опубликовала фото своих мальчиков - мужа и сына

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото своих мужа Максима Виторгана и сына Платона и подписала снимок: "Мои мальчики:)))!!!". Ребенку Собчак и Виторгана в июне исполнилось шесть месяцев.

//В мире

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заключила «хлебное перемирие» в зоне противостояния на время уборки урожая, но ВСУ готовят провокацию.

//Криминал

В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу

В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу

Российский турист подвергся нападению в одном из отелей на Кипре. Неизвестный мужчина избил 47-летнего путешественника из России. У пострадавшего туриста врачи диагностировали перелом бедра и оказали ему помощь.

//Криминал

Участница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве арестована

Участница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве арестована

Автоледи, которая 26 июня устроила смертельное ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, задержана 30 июня. Установлено, что именно эта дама находилась за рулем «Мерседеса», который сбил мотоциклиста.

//Культура

В Карловых Варах открылся Международный кинофестиваль

В Карловых Варах открылся Международный кинофестиваль

Кинофестиваль в Карловых Варах – один из старейших в Европе, он ровесник Каннскому фестивалю: оба впервые открылись в 1946 году. Это уже 52-й по счету Международный кинофестиваль в Чешской Республике.

//Происшествия

Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны

Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны

Прогулка по лесу для жителя Архангельской области 30 июня закончилась спецоперацией региональных сил МЧС. Мужчина в лесу наткнулся на снаряды времен Первой мировой войны, причем снаряды для химатаки.

//Общество

Актер Михаил Боярский дал совет российской футбольной сборной

Актер Михаил Боярский дал совет российской футбольной сборной

Популярнейший российский артист, ценитель футбола и заядлый болельщик «ФК «Зенит» Михаил Боярский дал совет футболистам российской сборной в преддверии Чемпионата мира, который примет Россия в следующем году.

//Происшествия

В МЧС подсчитали ущерб от московского урагана

В МЧС подсчитали ущерб от московского урагана

Ранее «Аргументы недели» сообщали о двоих погибших при урагане в Москве. Пока неизвестно, сколько человек пострадало, так как стихия еще не успокоилась. В столичном МЧС сообщают о разрушениях от урагана.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова проиграла суд отцу дочки

Дана Борисова проиграла суд отцу дочки

Телеведущая Дана Борисова, находящаяся на лечении в Тайланде, переживает из-за своей дочери."Друзья! У меня была очень тяжелая ночь, я кричала "Полина" на весь дом, плакала...", - призналась Дана.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Под Тулой ураган сорвал крыши с домов (ФОТО)

Под Тулой ураган сорвал крыши с домов (ФОТО)

Сильнейший ураган пронесся 30 июня по городу Ефремов Тульской области. Ветер сорвал крыши с домов, вырвал с корнем несколько деревьев, перевернул остановочные павильоны. Известно о троих пострадавших.

//Общество

В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине

В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине

Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании на Украине двоих пограничников ФСБ России по Крыму. Сотрудники погранслужбы сбились с маршрута и вышли на сопредельную территорию, нарушив границу.

//Общество

Минтруда РФ сообщило о росте реальной зарплаты

Минтруда РФ сообщило о росте реальной зарплаты

В Министерстве труда России зафиксировали рост реальной зарплаты у россиян. По словам главы ведомства Максима Топилина за пять месяцев текущего года в России реальная зарплата выросла на 2,9%.

//Общество

Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков избран в совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Акционеры ОАК 29 июня выбирали новый состав совета директоров на годовом собрании.

//В мире

Британские блогеры устроили трансляцию из гроба

Британские блогеры устроили трансляцию из гроба

Интернет проник во все сферы нашей жизни, но блогеры продолжают искать новые поводы для широкого общения, хотя удивить современную интернет-аудиторию крайне сложно. Британские блогеры решили себя «похоронить».

//Политика

Трамп: У США по отношению к Северной Корее кончилось терпение

Трамп: У США по отношению к Северной Корее кончилось терпение

Американский президент Дональд Трамп – большой мастер делать резкие заявления, и часто за этими заявлениями ничего не стоит. 30 июня Трамп на брифинге признался, что терпение в отношении КНДР закончилось.

//Спорт

Диего Марадона: я готов возглавить сборную России

Диего Марадона: я готов возглавить сборную России

Живая легенда футбола, знаменитый Диего Марадона заявил 30 июня, что готов стать главным тренером сборной России по футболу. Легендарный аргентинский футболист сегодня прибыл в Москву с большими планами.

//Происшествия

Под Барнаулом мальчик остался без рук, спасая котенка

Под Барнаулом мальчик остался без рук, спасая котенка

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит с 30 июня доследственную проверку факта травмирования 16-летнего подростка электротоком. Сам инцидент произошел 9 июня в Барнауле. Мальчик хотел спасти котенка.

//Политика

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт Кремля. В основном стороны обсуждали сирийский кризис.

//Криминал

В Калининграде пойман сотрудник УФСИН, который носил заключенным дрожжи

В Калининграде пойман сотрудник УФСИН, который носил заключенным дрожжи

Бывший сотрудник Управления исполнения наказаний (УФСИН) в Калининграде предстанет перед судом как взяточник. На чистую воду сотрудника колонии вывели оперативники отдела собственной безопасности.

//В мире

Итальянский сенатор: продление антироссийских санкций - это идиотизм

Итальянский сенатор: продление антироссийских санкций - это идиотизм

Крайне резкими выражениями встретил решение Евросоюза продлить санкции в отношении России бывший вице-спикер итальянского сената Маурицио Гаспарри. И причина здесь – не в традиционной эмоциональности итальянцев.

//Наука

Ученые раскрыли причину участившихся ливней на планете

Ученые раскрыли причину участившихся ливней на планете

Обильные ливни обрушились не только на центр России, они свирепствуют повсюду. Исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений после обработки данных нашли причину этой природной аномалии.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие 5 дней

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие 5 дней

Главный повод для оптимизма, о котором сообщают специалисты Гидрометцентра РФ, это то, что грозовой фронт от Москвы ушел на юго-запад. Но «ушла» в отношении грозы не значит, что дожди и грозы прекратятся.

//Общество

Песнь воображаемому туристу

Песнь воображаемому туристу

Представители Крымской государственной филармонии обсудили наступивший на полуострове музыкальный курортный сезон. Речь шла о фестивалях, необычных проектах и гастролях артистов

//Спорт

Российский хоккеист Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом НХЛ за $30 млн

Российский хоккеист Дмитрий Орлов подписал контракт с клубом НХЛ за $30 млн

Сегодня стало известно, что российский хоккеист и бывший защитник российской сборной Дмитрий Орлов подписал новый контракт с американским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals.

//Общество

Мутко объявил тему об оскорбительных словах Лебедева в адрес Жиркова закрытой

Мутко объявил тему об оскорбительных словах Лебедева в адрес Жиркова закрытой

Скандал между депутатом Госдумы РФ Игорем Лебедевым и защитником сборной России футболистом Юрием Жирковым исчерпан и к нему никто больше возвращаться не будет. РФС не станет рассматривать этот вопрос.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры