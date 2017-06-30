Власти ДНР: ВСУ перебрасывают танки в зону конфликта

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе заключила «хлебное перемирие» в зоне противостояния на время уборки урожая, но ВСУ готовят провокацию.

В оперативном штабе ДНР считают, что украинские силовики готовят очередную вооруженную провокацию., сообщает РИА Новости.

В район поселка Пески под Донецком украинская сторона перебрасывает танки. Передислокацию тяжелой техники зафиксировала разведка ДНР, которая обнаружила колонну танков, которая двигалась из района Тоненького в направлении поселка Песок. Такое передвижение чревато крупными провокациями, считают в ДНР. Вдобавок, перемещение танков в зону соприкосновения является грубым нарушением Украиной минских соглашений.