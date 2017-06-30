Сенат США принял доработанный законопроект о санкция против России

Сенат США в четверг, 29 июня, принял доработанный законопроект о санкция против России. Сенаторы исправили технические вопросы в документе о расширении антироссийских санкций. Законопроект передан в палату представителей.

Законопроект был заблокирован парламентариями 20 июня. Республиканцы в нижней палате Конгресса притормозили документ из-за "технического нюанса". Согласно Конституции США, законодательные инициативы, затрагивающие доходы в бюджет, должны исходить от палаты представителей.

Вчера сенатор Бен Кардин заявил, что документ отправился на утверждение в высшую палату с небольшими поправками.

Накануне Европейский союз продлил антироссийские санкции на полгода.