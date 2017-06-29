Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Депутат Верховной Рады Украины Юрий Чижмарь рассказал, что комиссия уже начала активную работу именно над десятым разделом Конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил нардеп в эфире "5 канала".

В 2014 году на референдуме за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Крым по итогам референдума вошел в состав России в марте 2014 года. Но Украина настаивала, что Крым должен вернуться в состав Украины.