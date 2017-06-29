Пентагон: В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в РФ

Власти России опасаются, что США намерены сменить режим в Российской Федерации. О сомнениях Кремля говорится в докладе "Российская военная держава", составленном разведывательным управлением Минобороны США - Пентагона.

"Уверенность в этом укрепилась в связи с событиями на Украине", — утверждают авторы доклада.

В отчете американской разведки утверждается, что Россия с недоверием относится к попыткам США продвигать демократию во всем мире, считая это попыткой "навязать единый набор ценностей", - сообщает АР. Издание отметило, что в докладе не содержится новой информации, описывает, как Россия "методично и успешно" восстанавливала армию, флот и военно-воздушные силы после распада СССР.

Директор DIA, генерал-лейтенант морской пехоты Винсент Стюарт в предисловии к докладу написал, что в течение следующих 10 лет Россия, возможно, закрепит свою позицию на мировой арене. Американский генерал не исключил начало новой глобальной идеологической борьбы" аналогичной холодной войне, в рамках которой Россия станет использовать вооруженные силы для обеспечения стабильности по своим правилам.