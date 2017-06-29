Американским военным запретят пользоваться антивирусом «Касперского»

Сенаторы США намерены запретить Министерству обороны пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Ранее сообщалось о допросах ФБР сотрудников компании, проживающих в США. Правда, претензий у них не возникло.

Инициатора поправок, сенатора-демократа Джин Шахин, тревожит связь «Лаборатории Касперского» с Кремлем, а потому российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности», отмечает Reuters.

Основатель «Лаборатории» Евгений Касперский готов предстать перед сенатом, чтобы развеять опасения по поводу ангажированности его компании, а также готов помогать любым государственным органам в их расследованиях.

Для вступления поправок в законную силу, им необходимо пройти стандартную процедуру: после утверждения в палате представителей и сенате, документ должен подписать президент. Однако Шахин заявляет, что с этим не будет проблем, так как консенсус между конгрессом и администрацией Дональда Трампа по поводу антивирусного программного обеспечения Касперского, уже существует.



