Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США во вторник, 27 июня, вечером посетили нескольких сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в разных Штатах.

Деятельность компании, антивирусное программное обеспечение которой широко используется в США, давно интересует американские власти, - передает телеканал NBC. Спецслужбы США предполагают, что владелец компании Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки", - передает ТАСС.

По данным телекомпании, агенты ФБР при посещении сотрудников российской компании провели с ними беседы в рамках некой контрразведывательной операции. Как отмечается, прямых свидетельств того, что беседы ФБР имели отношение к проводимому властями США расследованию якобы имевшего места вмешательства России в выборы президента в Штатах в прошлом году.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн до назначения на должность сотрудничал с несколькими российскими компаниями, в том числе, с "Лаборатории Касперского". Фирма заплатила Флинну более $11 тыс. Позднее в российской компании подтвердили, что заплатили Флинну гонорар за выступление на форуме в Вашингтоне в 2015 году до того, как он занял пост помощника Трампа.