КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе

Министерство госбезопасности и центральная прокуратура КНДР заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

Северная Корея вынесла смертный приговор и главе южнокорейской разведки Ли Бен Хо. Пак Кын Хе и Ли Бен Хо приговорены за якобы подготовку покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына, - сообщает агенство «Рёнхап».

«Экс-президент Пак Кын Хе и бывший глава разведки Ли Бён Хо, также как и сотрудники разведслужбы, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом», — говорится в совместном заявлении Северной Кореи.

Пхеньян потребовал передать КНДР Пак Кын Хе и Ли Бён Хо на основании международных законов в сфере «государственного терроризма».