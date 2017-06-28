Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался под Константиновкой на Донбассе

В Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В результате взрыва один силовик погиб. Четверо сотрудников СБУ, в том числе работники Департамента контрразведки, ранены, - сообщает "Украинская правда".

Факт взрыва подтвердили в СБУ. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила интернет-изданию информацию о происшествии с автомобилем силовиков в Константиновском районе Донецкой области. Дело ведёт военная прокуратура.

Ранее полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал погиб при взрыве автомобиля в Киеве.