С похищенного полицейского вертолета атаковали здание Верховного суда Венесуэлы
28 июня 2017, 06:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Каракасе захватчики полицейского вертолета атаковали здание верховного суда Венесуэлы, но брошенная граната не взорвалась. Массовые протесты в стране начались после того, как Верховный суд ограничил власть оппозиционной Национальной ассамблеи.
В акциях протеста погибли не менее 75 человек.
На попавших в сеть фотографиях видно, как человек в кабине пилота развернул плакат с надписью «350. Свобода». Это напоминание о 350-й статье Конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.
Как позже выяснилось, атаку совершил офицер полиции Оскар Перес, требовавший отставки президента страны Николаса Мадуро.