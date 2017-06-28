В Каракасе захватчики полицейского вертолета атаковали здание верховного суда Венесуэлы, но брошенная граната не взорвалась. Массовые протесты в стране начались после того, как Верховный суд ограничил власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

В акциях протеста погибли не менее 75 человек.

На попавших в сеть фотографиях видно, как человек в кабине пилота развернул плакат с надписью «350. Свобода». Это напоминание о 350-й статье Конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Как позже выяснилось, атаку совершил офицер полиции Оскар Перес, требовавший отставки президента страны Николаса Мадуро.