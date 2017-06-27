Исследование: имидж США в мире пострадал при Трампе

Имидж США заметно пострадал при действующем президенте Дональде Трампе, заключили специалисты центра Pew Research Center по итогам исследования, проведенного в 37 странах мира.

Это произошло практически во всех странах Европы и Азии, за исключением двух государств - России и Израиля.

Надо заметить, что Трамп отзывался о своем предшественнике Бараке Обаме, как о худшем президенте в истории страны. Между тем, он покинул свой пост с рейтингом популярности, равным 58% (по данным Gallup), хотя средний показатель за два срока у Обамы составил 53%.

Согласного данным последнего исследования, при правлении 44-го президента США Барака Обамы позитивный образ страны складывался у 64% респондентов из разных стран, тогда как после пяти месяцев правления Трампа этот процент снизился до 49%. Еще сильнее участники опроса сомневаются в правильности политики действующего главы государства. При Обаме в выборе политического курса не сомневались 64% опрошенных, при Трампе — только 22%.



