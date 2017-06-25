Президент США Дональд Трамп решил упростить себе традиционный ритуал чтения утренних газет, приобщив к «чтению» целую команду помощников. Они консультируют президента по вопросам, связанным с Россией.

С недавнего времени утренний «ритуал» главы Белого года Дональда Трампа начинается с телефонного совещания с членами своей юридической команды. Обычного это происходит около 6:30 (14:30 мск.), до того, как в сети появятся главные утренние новости, узнали репортеры The Washington Post. Адвокаты и специалисты по связям с общественностью анализируют последние заголовки СМИ, не пропуская фейковые новости о президенте. Эта команда занимается разработкой так называемого плана по "борьбе с врагами Трампа".