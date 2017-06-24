В Донбассе заявили о срыве "хлебного перемирия" со стороны ВСУ
24 июня 2017, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
О так называемом «хлебном перемирии» «Аргументы недели» ранее сообщали. Между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса было заключено перемирие на время уборки урожая зерновых культур.
За первые два часа «хлебного перемирия» с украинской стороны семь раз открывалась стрельба, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой источник в силовых структурах ДНР.
О перемирии на время уборки урожая зерновых договорились члены Контактной группы по Украине в Минске. «Режим тишины» должен был соблюдаться с полуночи 24 июня по 31 августа, пока не кончится страда.
К 02.00 24 июня перемирие было нарушено уже семь раз, причем стреляли со стороны ВСУ не только из стрелкового оружия, но и из танковых орудий и минометов.