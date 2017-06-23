Guardian: между Америкой и Россией может начаться война

Британская газета «Гардиан» 23 июня пишет о том, что после окончания войны в Сирии, где сферы влияния делят США и Россия, конфронтация между двумя сверхдержавами выйдет на новый уровень и обернется войной.

Популярное британское издание «Гардиан» 23 июня пишет о риске войны между США и Россией, сообщает РИА Новости.

Борьба за влияние в САР разжигает конфронтацию между Россией и США и в случае окончания сирийского конфликта эта самая конфронтация может обернуться войной, считает эксперт газеты. Спровоцировать войну сможет любой случайный инцидент, недостатка в которых обычно нет.

Издание пишет, что последние события вокруг России и США напоминают времена холодной войны, но с дополнительными элементами риска, а принятые правила коммуникации уже не действуют.