В Верховной раде предложили совсем отменить пенсии

Депутат Верховной рады Алексей Мушак («Блок Петра Порошенко»), заявил, что Украине стоит отменить пенсии ради экономического роста: стране надо «жить по средствам», выплаты пенсионерам - это роскошь.

Он отметил, что лучше будет полностью отказаться от выплаты пенсий в стране и направить деньги "на экономический рост". А заботу о стариках переложить с плеч государства на детей и прочих родственников.

"Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет. Мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться", — добавил Алексей Мушак в комментарии NewsOne.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова выступила с инициативой легализации проституции и других запрещенных законом видов деятельности, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины.