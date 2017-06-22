Минобороны США потратило на неподходящую униформу для афганских военных 94 млн долларов. Дорогой "лесной" камуфляж, права на который принадлежали частной фирме, выбирало афганское министерство обороны.

Афганский министр обороны выбрал именно эту расцветку, исходя из своих личных предпочтений, не подумав о пригодности формы в условиях окружающей среды. Как отмечает HyperStealth, леса произрастают лишь на 2% территории Афганистана.