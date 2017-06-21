Лондонским погорельцам власти купили квартиры в элитных домах

Это только первая партия элитных квартир, приобретенная для погорельцев высотки Grenfell Tower в Лондоне. Власти продолжат предоставлять квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой, а таких 120 семей.

Для погорельцев высотки правительство Британии приобрело первые 68 квартир, сообщает ТАСС. Жилье приобретено в престижном районе Лондона. 250 погорельцев, которые прежде и мечтать о подобном жилье не смели, вселятся в роскошные квартиры на Кенсингтон Хай-стрит, что на западе столицы Англии. Людям выделят на постоянной основе 1, 2-х и 3-х комнатные квартиры средней стоимостью 2,4 млн фунтов стерлингов: бассейн, спортзал и служба круглосуточного консьержа. Сделать такой подарок погорельцам правительство сумело благодаря спонсорскому жесту компании-застройщика.