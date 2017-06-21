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Лондонским погорельцам власти купили квартиры в элитных домах

21 июня 2017, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Лондонским погорельцам власти купили квартиры в элитных домах
pixabay.com

Это только первая партия элитных квартир, приобретенная для погорельцев высотки Grenfell Tower в Лондоне. Власти продолжат предоставлять квартиры семьям, оставшимся без крыши над головой, а таких 120 семей.

Для погорельцев высотки правительство Британии приобрело первые 68 квартир, сообщает ТАСС. Жилье приобретено в престижном районе Лондона. 250 погорельцев, которые прежде и мечтать о подобном жилье не смели, вселятся в роскошные квартиры на Кенсингтон Хай-стрит, что на западе столицы Англии. Людям выделят на постоянной основе 1, 2-х и 3-х комнатные квартиры средней стоимостью 2,4 млн фунтов стерлингов: бассейн, спортзал и служба круглосуточного консьержа. Сделать такой подарок погорельцам правительство сумело благодаря спонсорскому жесту компании-застройщика.

 

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Владимир Путин высказался о трудовом воспитании в школе

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Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу, но уже аккуратнее

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В Донбассе ввели "хлебное перемирие"

В Донбассе ввели "хлебное перемирие"

Огонь в зоне вооруженного противостояния на востоке Украины будет прекращен для уборки урожая хлеба. Об этом 21 июня договорились на встрече в Минске члены контактной группы по урегулированию конфликта.

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Муж певицы Жасмин угодил в тюрьму на 7,5 лет за крупные хищения денег

Муж певицы Жасмин угодил в тюрьму на 7,5 лет за крупные хищения денег

Тридцатилетний молдавский предприниматель и супруг певицы Жасмин Илан Шор украл деньги из банков Молдавии. Речь идет об огромной сумме 700 миллионов долларов. Кишиневский суд отправил Шора на 7,5 лет в тюрьму.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят 114 тысяч долларов суррогатной матери

Суррогатную мать для своего ребенка телезвезда США Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст уже наняли. Гонорар у самой женщины – 45 тысяч долларов, а агентство получит 68,85 тысяч долларов.

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В Саратове мужчина захватил заложников и застрелился сам

В Саратове мужчина захватил заложников и застрелился сам

Житель Саратова взял заложников в ночь на 21 июня. Переговоры с полицией ни к чему не привели, мужчина отказался сдаться. Спецназ пошел на штурм здания и захвативший заложников попытался покончить с собой.

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Матрица для инженера

Матрица для инженера

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Медведев сравнил нынешнее московское лето с бразильской зимой

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Евгению Васильеву избрали секретарем ТСЖ в одном из районов Москвы

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Повторная экспертиза также выявила алкоголь в крови сбитого насмерть мальчика

Повторная экспертиза также выявила алкоголь в крови сбитого насмерть мальчика

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Ученые уравняли «синдром разбитого сердца» и инфаркт

Ученые уравняли «синдром разбитого сердца» и инфаркт

Британские ученые проанализировали «синдром разбитого сердца». Оказалось, что его последствия сравнимы с инфарктом. У людей, долго страдающих от данного синдрома, сокращается продолжительность жизни.

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Депутат от КПРФ отказался от мандата из-за проблем со здоровьем

Депутат от КПРФ отказался от мандата из-за проблем со здоровьем

Один из старейших депутатов Госдумы РФ от фракции КПРФ поступил 21 июня как истинный коммунист, решив сдать свой мандат. Пойти на такой шаг пожилого народного избранника заставили проблемы со здоровьем.

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Присяжные вынесут вердикт по делу Немцова 22 июня

Присяжные вынесут вердикт по делу Немцова 22 июня

Завтра, 22 июня, присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Присяжные должны определить виновность пяти подозреваемых, находящихся на скамье подсудимых.

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Церемония вручения ТЭФИ перенесена на 3 октября

Церемония вручения ТЭФИ перенесена на 3 октября

Вручение телепремии ТЭФИ должно было состояться 27 июня, но учредители премии приняли решение перенести ее на 3 октября. В комитете индустриальных телепремий России причины переноса церемонии не уточнили.

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Госдума РФ приняла в первом чтении закон о студенческом спорте

Госдума РФ приняла в первом чтении закон о студенческом спорте

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Медведь зашел к отдыхающим на пикник

Медведь зашел к отдыхающим на пикник

Жительница Петрозаводска, воодушевленная приходом теплой июньской погоды, решила отправиться на пикник. Прихватив подружек, Людмила Алексеева выбралась с компанией за город.

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