Минфин Германии призвал Вашингтон не позволять доминировать Москве и Пекину

Глава немецкого Минфина Вольфганг Шойбле заявил, что если бы Вашингтон позволили Москве и Пекину свободно доминировать в своих сферах влияния, это стало бы концом либерального мирового порядка.

Шойбле сомневается, что Соединенные Штаты действительно верят в то, что мировой порядок останется устойчивым, если России и Китаю позволят занять место Вашингтона и доминировать в сферах влияния.

При этом Шойбле подчеркнул, что основные мировые проблемы могут быть разрешены в тесном сотрудничестве стран.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что действующая американская администрация будет искать возможность для перезапуска отношений с РФ.