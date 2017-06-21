В Саудовской Аравии король сменил наследного принца

Как передает Al Arabiya, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. Вместо Мухаммеда бен Наифа принцем станет сын короля Мухаммед бен Сальман.

Как передает телеканал со ссылкой на саудовское государственное новостное агентство SPA, наследным принцем Мухаммеда бен Сальмана избрали 31 из 43 членов совета присяги.

О причинах смены наследного принца не сообщается.

Королевская семья Саудовской Аравии состоит из 25 тысяч членов, из которых около 7 тысяч - принцы, и каждый из них, теоретически, может стать правителем Саудовской Аравии.