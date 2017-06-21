Террористы взяли в заложники школьников на юге Филиппин

На юге Филиппин на острове Минданао боевики совершили налет на город и захватили расположенное там образовательное учреждение. Как стало известно, в заложники взяты школьники, их число уточняется.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Напомним, что на острове Минданао ранее было объявлено военное положение. Присягнувшие на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" местные многонациональные группировки фактически открыли в Юго-Восточной Азии "второй фронт" джихада, притягивающий террористов не меньше, чем Ирак или Сирия.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте вынужден был прервать свой официальный визит в Россию и спешно вернуться на родину, чтобы разобраться с ситуацией на южном острове Минданао.