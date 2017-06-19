В ООН подсчитали количество мигрантов на планете

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 19 июня выступил с докладом перед СМИ, озвучил количество мигрантов в мире и отметил, что за стабильными цифрами скрывается нестабильная ситуация.

Филиппо Гранди уточнил, что категорий беженцев три: те, кто за пределами своей родины нашли убежища, те, кто стал беженцем в собственной стране и те, кто добивается международной защиты за пределами своей страны, сообщает ТАСС.

Итак, всего в мире на конец 2016 года свыше 65,6 млн. беженцев, и эта цифра на 300 тысяч больше той, что была в 2015 году. За все время ведения статистики эта цифра самая высокая. 22,5 млн. человек – собственно, «классические беженцы», те, кто нашел приют вне своей страны; порядка 40,3 млн - это внутренне перемещенные лица, а 2,8 млн – это те, кто просит международной защиты за пределами родины.

Верховный комиссар отметил, что в минувшем году 7 млн. человек вернулись в свои жилища, но 10 млн. стали беженцами повторно. Это комиссар и назвал «нестабильной ситуацией».

Больше всего беженцев из Сирии, где в среднем беженцами являются более половины населения: 650 человек на каждую тысячу жителей.