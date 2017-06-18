Всемирная организация здравоохранения решила поговорить об успехах борьбы с алкоголизмом в российском Минздраве 18 июня, когда российские врачи отмечают профессиональный праздник - День медицинского работника.

Аналитики ВОЗ признали большие успехи российской медицины в борьбе с алкоголизмом, пишет газета «Взгляд».

Рассуждая о борьбе в Росси с «зеленым змеем», эксперты ВОЗ называют и причины российского пьянства. На медицинские исследования в РФ, по информации ВОЗ, выделяется очень мало денег: Россия по этому показателю находится среди стран Балкан и Африки.

Отмечая, что российская проблема алкоголизма весьма неоднозначно, ВОЗ называет причины пьянства. Первая причина – распад СССР и в связи с этим крупный демографический кризис. В стране после 1991 года стала высокой ранняя смертность и упала рождаемость. Как следствие – распад социальной сферы и здравоохранения, в итоге население стало больше выпивать спиртного. Специалисты ВОЗ подчеркивают: алкоголизм – это не «генетическая особенность русских», а социальная болезнь. В настоящее время в РФ снижается количество употребления горячительных напитков на душу населения.