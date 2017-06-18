Церемония прощания с Колем впервые пройдет на общеевропейском уровне

Глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил выдающиеся достижения Гельмута Коля, который при жизни был удостоен звания «почетный гражданин Европы», и после смерти «имеет право на европейскую церемонию прощания».

Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag. Издание отмечает, что такая церемония будет проведена впервые на уровне Европейского союза. Церемония прощания с «немецким европейцем» Колем состоится в Стасбурге.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в минувшую пятницу, 16 июня, в возрасте 87 лет.



