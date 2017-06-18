В США задержали подозреваемых в убийстве школьника из России

В американском штате Мэриленд задержаны трое подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего товарища Шади Ади Наджара.



Задержаны 24-летний Эдгар Гарсиа-Ганон, 25-летний Хосе Овилсон Каналес-Янез и 19-летний Роджер Гарсиа. В полиции говорят, что убийство связано с двумя случаями ограбления. Возможно, школьники стали случайными свидетелями.



Двойное убийство было совершено 5 июня, накануне выпускного. Неизвестные расстреляли юношей в салоне машины. Всего по машине было выпущено 30 пуль.



Артем Зиберов жил в пригороде Вашингтона с матерью и отчимом, в Москве у него остались отец и другие родственники. Юноша был похоронен на родине.



Полиция пообещала денежное вознаграждение в размере $10 тыс. за информацию, которая поможет поймать преступников. Правоохранительные органы хотят провести пресс-конференцию, на которой расскажут подробности расследования этого громкого дела.



