ЛНР обвиняет армию Украины в обстреле собственной территории

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем обращении СМИ заявил, что ВС Украины обстреливает свои территории с целью подрыва минских договоренностей.

По его словам, обстрелам подвергся, в частности, населенный пункт Счастье, расположенный в непосредственной близости от линии соприкосновения. Представитель ЛНР также сообщил об обстрелах украинскими силовиками подконтрольной Киеву части территории населенного пункта Золотое.

"Подразделения ВСУ продолжают проводить обстрелы населенных пунктов, расположенных на своей стороне, с целью обвинения в этом Народных республик", — заявил спикер, передает РИА Новости. Марочко отметил, что эти факты говорят о нежелании Киева вести мирный диалог, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

Ранее стало известно, что командование ВСУ приказало своим военнослужащим принять наркотики перед началом наступления на село Желобок. Так заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет. Данные сведения предоставил один из военных санитаров.