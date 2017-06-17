На Украине возбудили уголовное дело по факту продажи угля из Донбасса

Украинские правоохранители приступили к расследованию уголовного дела, касающегося продажи угля из Донбасса.

По версии следствия, ряд коммерческих организаций незаконно закупает уголь, добытый на территориях Донецкой и Луганской народных республик. В военной прокуратуре Украины считают, что курирует этот бизнес предприниматель Сергей Курченко. В рамках расследования возбужденного уголовного дела будут названы имена и других подозреваемых, пообещали в ведомстве.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что президент Украины Петр Порошенко предложил конфисковывать уголь, добытый на неподконтрольных властям страны территориях Донбасса.