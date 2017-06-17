Гвардейцы падали в обморок во время парада в честь дня рождения Елизаветы II

В Великобритании прошла одна из самых зрелищных и древних церемоний королевства – День рождения монарха. День оказался чрезвычайно жарким и солдаты на параде падали без сознания.

Гости мероприятия сообщают, что во время церемонии сознание потеряли минимум восемь гвардейцев. Официальный представитель сухопутных сил Соединенного Королевства подтвердила ТАСС, что это имело место быть. По ее словам, пострадавших военнослужащих немедленно напоили водой, им также была оказана профессиональная медицинская помощь.

Сегодня в Лондоне температура достигала 28 градусов по Цельсию.