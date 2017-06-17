Центр реагирования на угрозы со стороны России планируют создать в США

В Соединенных Штатах предложили создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России.

С соответствующей инициативой выступил конгрессмен Джозеф Кеннеди. Согласно задумке Кеннеди, в состав центра должны войти представители всех силовых и разведывательных ведомств США. Новая структура займется противодействием Российской Федерации, которая, как уверен конгрессмен, вмешивается во внутренние дела его страны, сообщает телеканал RT.

Американские политики ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в выборы в США и европейских государствах. В Кремле эти утверждения отрицают как бездоказательные и абсурдные.